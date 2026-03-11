'Come sarà la scuola del futuro', report in memoria di Anelli

FIRENZE, 11 MAR - Kennedy Human Rights Italia e l'Università Cattolica del Sacro Cuore hanno presentato alla Fiera Didacta di Firenze i risultati della prima indagine dell'Osservatorio permanente su Educazione civica, Diritti e Sostenibilità dedicato alla memoria del rpfessor Franco Anelli dal titolo L'educazione civica nella scuola italiana a cura di Alessandra Augelli dell'Università Cattolica e di Valentina Pagliai del Kennedy Human Rights Italia, edito da Ed. Vita e Pensiero. Il report nasce dall'analisi dei risultati di un'indagine condotta nell'estate 2025 alla quale hanno risposto più di 4mila docenti delle scuole di ogni ordine e grado e offre una fotografia delle pratiche e delle prospettive della formazione ai valori civici nelle scuole italiane, analizzando come l'educazione ai diritti e alla sostenibilità possano ridurre i divari sociali e promuovere un'ecologia integrale dell'apprendimento. In particolare, emergono dalla ricerca alcune necessità evidenziate dai docenti, tra cui una formazione più incentrata sulla transdisciplinarità della materia, l'attenzione alla dimensione affettivo relazionale del rapporto con gli studenti, una più accurata alfabetizzazione digitale già a partire dalla scuola dell'infanzia e una maggiore aderenza tra la teoria e il mondo del lavoro. 'L'Osservatorio si pone l'obiettivo ambizioso di monitorare e sostenere l'evoluzione della cittadinanza attiva nel nostro sistema scolastico, dall'infanzia alla secondaria - ha detto Federico Moro, segretario generale di Kennedy Human Rights Italia - Un risultato centrale e prezioso del nostro primo lavoro di analisi è l'aver portato alla luce una distanza siderale tra i principi teorici e la prassi quotidiana: emerge con chiarezza che la scuola non può più limitarsi alla trasmissione passiva di nozioni, ma deve urgentemente trasformarsi in un laboratorio di democrazia vissuta. Da vent'anni la Kennedy Human Rights Italia si pone l'obiettivo di affiancare il mondo della scuola nella costruzione di una cittadinanza autenticamente attiva e sostenibile'. 'L'Università Cattolica del Sacro Cuore offre a questo progetto dedicato allo studio dell'educazione civica, un contributo decisivo mettendo a disposizione la propria tradizione di ricerca, di riflessione educativa e di impegno al servizio della società - ha sottolineato la pro rettrice vicaria Anna Maria Fellegara - In coerenza con la sua missione formativa e con la responsabilità culturale che le compete, l'ateneo affianca il mondo della scuola e della società civile nell'elaborazione di strumenti e percorsi capaci di rinnovare l'educazione civica. In questo modo, l'Università Cattolica intende contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili, rafforzando i valori della partecipazione democratica e della convivenza civile'.