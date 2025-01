Come in un film, tentano furto in banca usando una ruspa

CASERTA, 08 GEN - Scene da film d'azione a Marcianise, in provincia di Caserta, dove almeno quattro malviventi, utilizzando una ruspa, hanno tentato sradicare l'armadio blindato con le cassette di sicurezza di una banca, provocando gravi danni all'edificio. I banditi sono entrati in azione intorno alle quattro: dopo avere bloccato le via di accesso alla filiale della "Banca di credito popolare" con un autoarticolato, usato per portare in loco la ruspa, hanno letteralmente sventrato l'ingresso. L'allarme sonoro dell'istituto di credito però li ha messi in fuga, poco prima che intervenissero i carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari dell'arma di Marcianise i banditi si sono allontanati con una seconda vettura. Sequestrati la ruspa, l'autoarticolato con il rimorchio e un'auto di media cilindrata al fine di ricercare elementi utili alle indagini. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti sul posto.