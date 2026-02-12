Giornale di Brescia
Combattimenti sparsi a pochi metri dalla linea Gialla, l'Ansa dentro Gaza

GAZA, 12 FEB - A 500 metri dalla Linea Gialla, la zona controllata dall'esercito israeliano dentro Gaza, i colpi di arma da fuoco si sentono di continuo. Dall'avamposto militare dentro la Striscia, dove l'ANSA è entrata embedded con l'Idf, gli spari si sentono chiaramente, e si vede il lampo dei fucili intorno a un edificio sventrato. Subito si alzano i droni, e pochi attimi dopo si vede il fumo che sale. Poi cade il silenzio, interrotto solo dai cani che abbaiano in lontananza. Poi di nuovo, un po' più in là si sentono le armi automatiche. "Chi sta sparando?", "Non si capisce, o noi o loro", risponde un soldato. Ai suoi piedi diversi bossoli di un altra sparatoria. Dall'inizio della tregua nell'enclave, firmata a ottobre in Egitto, le armi non hanno mai smesso di farsi sentire. Come ha potuto vedere oggi l'ANSA dalla piccola postazione militare che guarda sui campi centrali di Deir el Balah.

Argomenti
GAZA

