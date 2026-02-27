Giornale di Brescia
'Comandante truppe Usa in Medio Oriente presenta a Trump opzioni per Iran'

WASHINGTON, 26 FEB - Donald Trump ha ricevuto nelle ultime ore un briefing sulle opzioni militari a disposizione in Iran dall'ammiraglio Brad Cooper, il numero uno del Central Command. Lo riporta Abc citando alcune fonti, secondo le quali all'incotnro era presente al capo dello stato maggiore congiunto Dan Caine. Abc aggiunge inoltre che molti repubblicani e alcuni dei consiglieri stanno suggerendo a Trump di far attaccare l'Iran prima da Israele.

Argomenti
WASHINGTON

