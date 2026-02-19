Comandante Carabinieri, mancano 10.200 unità, condizionata operatività

ROMA, 19 FEB - "L'Arma attualmente registra una carenza di quasi 10.200 unità, corrispondente a circa l'8,5% della forza prevista dalla legge. Questo deficit condiziona le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali, chiamate oggi a sostenere un carico di lavoro che, come abbiamo visto, è già molto rilevante e in tendenziale crescita". Così il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, all'inaugurazione a Roma dell'anno accademico della Scuola ufficiali carabinieri, che parla di "grave carenza".