Comandante Carabinieri, a Torino "un attacco allo Stato"

ROMA, 31 GEN - "Un attacco a chi opera per la tutela dell'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, è un attacco allo Stato". Lo afferma il Comandante Generale dell'Arma, Generale di Corpo d'Armata, Salvatore Luongo esprimendo la sua solidarietà e "di tutti i Carabinieri" all'agente della Polizia di Stato "ignobilmente aggredito durante i disordini di Torino".