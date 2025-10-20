Colta da infarto nel Casertano, 72enne salvata dai carabinieri

NAPOLI, 20 OTT - È stato provvidenziale l'intervento dei carabinieri in uno studio medico di Sant'Arpino, nel Casertano, dove una 72enne in sala d'attesa ha avuto un infarto, ed è stata rianimata dai militari, intervenuti tempestivamente dopo essere stati chiamati da alcune persone in strada che chiedevano aiuto. Il medico di base della donna non era ancora arrivato quando la 72enne ha accusato il malore, e così sono intervenuti i carabinieri, che al loro arrivo allo studio hanno trovato accanto alla donna un'infermiera che, trovandosi lì per caso, stava già praticando le manovre di rianimazione, interrotte poco dopo per la stanchezza. Sotto la supervisione del medico di base, nel frattempo arrivato nello studio, i carabinieri hanno quindi proseguito il massaggio cardiaco, riuscendo - dopo diversi tentativi - a far riprendere le funzioni vitali della donna; poco dopo è giunta sul posto un'ambulanza del 118, i cui sanitari, con l'ausilio del defibrillatore, hanno stabilizzato la 72enne prima di trasferirla d'urgenza all'ospedale civile di Aversa, dove si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva, in condizioni definite critiche ma stabili. L'episodio ha destato grande emozione tra i presenti, che hanno ringraziato i carabinieri per la prontezza mostrata.