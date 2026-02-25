Colpo di scena in Perù, Miralles prima ministra

LIMA, 25 FEB - Il nuovo presidente ad interim del Perù, l'esponente di sinistra José María Balcázar, ha sorpreso tutti nominando l'economista Denisse Miralles alla guida di un gabinetto di destra. La decisione ha generato un inaspettato ribaltone politico, poiché fino a poche ore prima era dato per certo l'incarico all'ex candidato presidenziale Hernando de Soto. Quest'ultimo aveva persino confermato pubblicamente la propria imminente assunzione del ruolo. Il governo ha giustificato l'improvviso cambio di rotta spiegando che, sebbene De Soto avesse "presentato un prezioso e ambizioso piano di governo", alla fine "non è stato possibile raggiungere i consensi necessari per concretizzarlo a causa del carattere breve e transitorio del mandato costituzionalmente conferito". Miralles, 49 anni anni e già ministra dell'Economia sotto il destituito José Jerí, ha prestato giuramento nel Palazzo di Governo a Lima. Insieme a lei sono stati confermati sei ministri del precedente esecutivo, tra cui il ministro degli Esteri Hugo de Zela.