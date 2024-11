Colpo di fucile contro auto commercialista, illeso

CORIGLIANO-ROSSANO, 07 NOV - Persone non identificate, la notte scorsa, hanno sparato un colpo di fucile contro l'auto di un commercialista, in contrada Apollinara a Corigliano-Rossano, area urbana di Corigliano. Il professionista, che era a bordo della vettura è rimasto illeso. La vittima ha denunciato l'accaduto nella caserma dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.