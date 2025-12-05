Colpo al clan Senese, 14 arresti a Roma

ROMA, 05 DIC - Maxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del 'clan Senese' . Dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Dda di Roma, sono emerse responsabilità riguardo due tentati omicidi avvenuti a Roma, attività di spaccio, un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli.