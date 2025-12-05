Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Colpo al clan Senese, 14 arresti a Roma

AA

ROMA, 05 DIC - Maxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del 'clan Senese' . Dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Dda di Roma, sono emerse responsabilità riguardo due tentati omicidi avvenuti a Roma, attività di spaccio, un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario