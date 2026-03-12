Colpo ai narcos in Messico, sequestrate 14 milioni di dosi di Fentanyl

CITTÀ DEL MESSICO, 12 MAR - Dopo l'uccisione di 'El Mencho, il leader del cartello Jalisco Nueva Generación, il governo messicano di Claudia Sheinbaum appare determinato a proseguire l'offensiva contro i narcos. Il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, ha annunciato oggi il sequestro di 14 milioni di dosi di fentanyl nel corso di una serie di operazioni che hanno portato anche all'arresto di Samuel Ramirez, sul quale pendeva una taglia di un milione di dollari della statunitense Fbi. In un post su X Harfuch afferma che le operazioni sono "frutto del lavoro investigativo svolto dalle istituzioni che compongono il Gabinetto di Sicurezza e del costante scambio di informazioni con la Dea statunitense" precisando che "altre sei persone sono state arrestate in queste operazioni e sono state localizzate due proprietà utilizzate per lo stoccaggio di droga".