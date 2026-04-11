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Colpito dalla pianta che sta tagliando, muore 67enne vicino a Verbania

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ORNAVASSO, 11 APR - Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato colpito da una pianta che, secondo le prime informazioni, lui stesso stava tagliando. E' accaduto questa mattina intorno alle 10.30 nel territorio comunale di Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola, nella zona della diga all'alpe Bacco. Inutili i soccorsi portati dall'elicottero del 118, dai militari della guardia di finanza e dal soccorso alpino.

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