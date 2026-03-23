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Colpito da un tronco, muore un 76enne nel Cuneese

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BOSIA, 23 MAR - Un uomo di 76 anni, Luigi Moraglio, è morto colpito alla testa dal tronco di un albero che stava tagliando. La tragedia si è consumata nel pomeriggio a Bosia, nell'alta Langa cuneese. La dinamica dei fatti è oggetto di accertamento da parte dei carabinieri di Cravanzana, coadiuvati dai tecnici dello Spresal. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'ausilio dell'elicottero e i vigili del fuoco di Alba. Nonostante i tentativi di rianimazione l'anziano, classe 1949, è morto a causa del trauma subito.

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