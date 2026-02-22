Colpito da un ramo durante una potatura, morto nel Reggiano

BOLOGNA, 22 FEB - Un uomo di 80 anni è morto a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) dopo essere stato colpito, nel pomeriggio, da un grosso ramo durante dei lavori di potatura in un giardino privato. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l'uomo, residente in paese, di origine siciliane, si trovava nel giardino di un amico a cui era andato a fare visita, dove una ditta specializzata stava potando gli alberi, per conto del proprietario. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato colpito mortalmente da una delle fronde recise. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montecchio Emilia e il personale della Medicina del lavoro che dovrà verificare il rispetto delle normative di sicurezza nel cantiere e la corretta delimitazione dell'area operativa. Le indagini, coordinate dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, sono in corso per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto.