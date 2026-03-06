Colpito da lacrimogeno durante corteo a Torino, chiesta archiviazione

TORINO, 06 MAR - La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione di un fascicolo originato dalla denuncia di un giovane colpito alla testa da un lacrimogeno mentre prendeva parte in maniera pacifica a una manifestazione Pro Pal in città. Alla sua querela se ne erano aggiunte altre due, presentate da persone percosse con dei manganelli mentre erano con lui. L'episodio si verificò il 3 ottobre 2025 ed è documentato da un video. I tre, secondo quanto ricostruito dagli stessi inquirenti, non si erano resi autori di violenze (uno portava in mano una rosa) ma subito dietro di loro altri manifestanti stavano lanciando oggetti all'indirizzo delle forze dell'ordine. Il giovane colpito dal lacrimogeno si accasciò a terra (la prognosi è stata superiore ai venti giorni) e subito dopo partì una carica che investì anche i due compagni, uno dei quali stava tentando di soccorrerlo. L'archiviazione è stata proposta perché le indagini non hanno portato all'identificazione degli agenti. Le parti lese intendono presentare istanza di opposizione.