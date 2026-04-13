Colpito con un calcio, infermiere con una frattura del torace a Torino

TORINO, 13 APR - Al Pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino "un infermiere è stato colpito con un calcio al torace da un paziente" in stato di alterazione. Il professionista sanitario ha riportato "la frattura del torace e una prognosi di 35 giorni". Lo segnala il sindacato Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta, secondo cui "nonostante altri membri del personale siano riusciti a sottrarsi senza conseguenze gravi, la situazione continua a destare grande preoccupazione". Per Nursing up si tratta di "un episodio grave, che segue di pochi giorni quanto già accaduto all'ospedale di Ciriè e che conferma come le aggressioni ai danni dei professionisti sanitari non siano più eventi isolati, ma una realtà quotidiana sempre più preoccupante". "Qui siamo di fronte a lavoratori che rischiano l'incolumità fisica ogni giorno. Oggi parliamo di uno sterno fratturato, domani cosa dovremo raccontare?", commenta Francesco Malara, dirigente Nursing Up Torino. In materia di gestione delle situazioni di violenza "è evidente che serve un cambio di passo immediato - sottolinea Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta - Non basta più indignarsi dopo. Serve prevenzione, servono protocolli chiari e strumenti concreti per tutelare chi lavora in prima linea. Dal 1/o maggio arriveranno le guardie armate negli ospedali del Canavese: è un segnale, ma non può essere l'unica risposta".