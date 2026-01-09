Giornale di Brescia
Colpito alla testa da una struttura metallica, operaio è gravissimo

REGGIO EMILIA, 09 GEN - Un operaio di 32 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito alla testa da una pesante struttura metallica. L'infortunio sul lavoro si è verificato stamattina intorno alle 7.30 in un'azienda di San Polo d'Enza, nel Reggiano. L'uomo stava effettuando alcune operazioni di movimentazione e manutenzione all'interno dello stabilimento e mentre stava rimuovendo dei divisori in ferro per passaggi pedonali, è stato colpito violentemente alla testa da una delle pesanti strutture metalliche. A causa del forte impatto, l'uomo è caduto a terra. È scattato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Il 32enne, residente a Carpineti (in Appennino Reggiano), è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni per il forte trauma cranico riscontrato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di San Polo d'Enza e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spsal) dell'Ausl di Montecchio Emilia per gli accertamenti di competenza.

Argomenti
REGGIO EMILIA

