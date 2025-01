Colpita da ictus e salvata dal suo cane, abbraccio dopo mesi

Un ictus la lascia a terra priva di sensi, ma viene salvata dal suo cane che fa scattare l'allarme. E' la storia a lieto fine di Giusy Amoruso, 62 anni, originaria di Larino, ma residente a Termoli (Campobasso), che si è conclusa in queste ore, quattro mesi dopo il malore, quando ha potuto riabbracciare il suo amato 'Fischio', uno yorkshire che da nove anni vive con lei e che le ha salvato la vita. Giusy ora sta meglio e si trova ricoverata alla clinica Gea Medica di Isernia per la riabilitazione: è qui che ieri pomeriggio è avvenuto il commovente incontro con il suo cagnolino. Nello scorso mese di ottobre, mentre la donna era in casa, nel suo appartamento in un condominio a Termoli, quando fu colpita dal malore. Dopo essere caduta a terra non riuscì a chiedere aiuto. Il suo yorkshire però intuì il pericolo e iniziò ad abbaiare fino ad attirare le attenzioni dei vicini di casa. Questi ultimi quando riuscirono ad entrare in casa trovarono il cane accucciato vicino alla sua padrona. In questi quattro mesi Fischio ha cercato Giusy ovunque e l'ha attesa davanti alla porta di casa fino al ricongiungimento, tra le lacrime di gioia, di queste ore.