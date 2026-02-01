Colosso informatico Capgemini vende la controllata Usa che lavora per l'Ice

PARIGI, 01 FEB - Il colosso informati francese Capgemini ha annunciato la messa in vendita della sua controllata che lavora per l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) statunitense, a seguito di una controversia contrattuale. "Capgemini metterà in vendita la sua controllata Capgemini Government Solutions" e "il processo di vendita per questa entità, che rappresenta lo 0,4% del fatturato stimato del gruppo nel 2025 (meno del 2% del fatturato in Usa), inizierà immediatamente", ha dichiarato l'azienda in un comunicato stampa. L'annuncio di vendita giunge dopo che nei giorni scorsi era esplosa la polemica in Francia per il contratto concluso tra il colosso informatico e l'agenzia per l'immigrazione Usa, al centro delle controversie per i metodi violenti utilizzati a Minneapolis che hanno portato all'uccisione di due persone.