Coloni incendiano moschea in Cisgiordania, minacce all'Idf

TEL AVIV, 13 NOV - Coloni israeliani hanno incendiato nella notte una moschea nel villaggio palestinese di Kifl Hares, vicino ad Ariel in Cisgiordania, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del Comando centrale dell'Idf, Avi Blot. Lo riportano i media israeliani. Le immagini mostrano danni gravi all'edificio e copie del Corano bruciate. L'episodio si inserisce in una scia di violenze delle ultime settimane che ha visto aumentare gli attacchi a palestinesi, incendi di veicoli e villaggi come Beit Lid e Deir Sharaf. Secondo i media israeliani, l'esercito e la polizia hanno aperto un'indagine con il coinvolgimento dello Shin Bet.

TEL AVIV

