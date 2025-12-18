Coloni forzano il confine dei territori occupati nella Striscia di Gaza

IL CAIRO, 18 DIC - Un gruppo di coloni israeliani ha forzato la linea gialla del confine tra territori occupati e Striscia di Gaza, hanno piantato una bandiera e hanno scattato delle foto prima riportati in Israele dalle forze dell'Idf. Gli attivisti di estrema destra hanno forzato la barriera in auto e hanno scattato le foto nel sito di un vecchio insediamento, il kibbutz di Kfar Darom, nella Striscia di Gaza centrale. Gran parte di quello che un tempo era Kfar Darom si troverebbe oltre la Linea Gialla del dispiegamento dell'Idf. "Diversi civili israeliani hanno attraversato il confine dal territorio israeliano alla Striscia di Gaza - hanno riferito le Forze di difesa israeliane -. I civili erano costantemente monitorati dalle missioni di osservazione delle Idf. Le truppe delle IDF presenti nella zona sono state inviate sul posto e li hanno riportati in territorio israeliano". Vi è stato poi un secondo tentativo di attraversare la barriera di sicurezza da un altro punto. "Le Idf e le forze di polizia israeliane sono state inviate sul posto e hanno impedito loro di attraversare la Striscia di Gaza", precisa l'esercito.