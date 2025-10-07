Giornale di Brescia
Italia e Estero

Colombia, Usa chiedono supporto a Petro per le proteste violente

epa12317215 Colombian President Gustavo Petro speaks at the 5th Amazonian Countries Summit in Bogota, Colombia, 22 August 2025. The purpose of the meeting of presidents is to agree on a joint declaration on the protection of the Amazon that will be presented at COP30. EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA
epa12317215 Colombian President Gustavo Petro speaks at the 5th Amazonian Countries Summit in Bogota, Colombia, 22 August 2025. The purpose of the meeting of presidents is to agree on a joint declaration on the protection of the Amazon that will be presented at COP30. EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA
AA

BOGOTÀ, 06 OTT - L'ambasciata degli Stati Uniti in Colombia ha inviato una nota diplomatica al ministero degli Esteri colombiano chiedendo supporto nella gestione delle recenti proteste violente a Bogotà e in altre città. La richiesta, riportata dal sito del quotidiano El Tiempo, evidenzia danni a proprietà pubbliche e private, compresa la sede diplomatica statunitense. Secondo la nota, il 28 settembre scorso circa 100 manifestanti pro-palestinesi hanno danneggiato barriere e lanciato un bengala all'interno dell'ambasciata L'episodio non ha causato feriti grazie all'intervento della Polizia colombiana. Altri episodi di vandalismo si sono verificati l'1 e il 2 ottobre nel centro di Bogotà, colpendo negozi, camion e attività statunitensi mentre proteste analoghe si sono registrate a Medellín e Cali. Nella nota, l'ambasciata statunitense segnala il rischio di ulteriori proteste il 7 ottobre, anniversario degli attacchi di Hamas, e sollecita misure di sicurezza per proteggere persone e beni, evidenziando che il protrarsi della violenza potrebbe ridurre gli investimenti esteri e mettere a rischio posti di lavoro. La nota è arrivata alla Casa de Nariño ed è attesa una risposta ufficiale del governo di Petro secondo quanto riporta El Tiempo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BOGOTÀ

