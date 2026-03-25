Colombia, tre giorni di lutto nazionale per il disastro aereo a Putumayo

BOGOTÀ, 24 MAR - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha decretato tre giorni di lutto nazionale per le 70 vittime dell'incidente aereo avvenuto il 23 marzo a Puerto Leguízamo, nel dipartimento del Putumayo. Con il decreto 0295 del 2026, le bandiere saranno esposte a mezz'asta in tutte le istituzioni pubbliche, nelle ambasciate e nelle installazioni delle forze armate e di polizia. "Le bandiere saranno issate a mezz'asta in ogni ente pubblico, guarnigione militare e di polizia e in ciascuna ambasciata della Colombia nel mondo. Saranno resi gli onori militari per questo evento che ci addolora come Paese", ha scritto il capo dello Stato sul suo account ufficiale su X. Il governo ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime, appartenenti all'Esercito, alla Forza aerospaziale e alla Polizia. Nell'incidente sono rimasti feriti anche 57 militari, alcuni dei quali sono ricoverati a Bogotá, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dello schianto.