Colombia, salite a 14 le vittime dell'attentato dinamitardo nel sud-ovest

ROMA, 26 APR - Sono salite ad almeno 14 le vittime di un attentato dinamitardo su una strada nel sud-ovest della Colombia, Paese sconvolto da una serie di attacchi a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali. Si contano anche una dozzina di feriti. Le autorità hanno attribuito la responsabilità al principale gruppo dissidente delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), che non ha firmato l'accordo di pace del 2016 e che da tempo terrorizza il Paese. L'esplosione è avvenuta su una strada nella regione di Cauca, tradizionale roccaforte dei gruppi armati, e ha danneggiato oltre una dozzina di veicoli.