Colombia, il presidente Petro conferma raid contro l'Eln con l'ok del Venezuela

BOGOTÀ, 12 MAG - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha confermato che il recente bombardamento contro il comando centrale dell'Eln nel Catatumbo è stato condotto "nell'ambito della volontà concordata" con il governo venezuelano guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez. In un messaggio pubblicato sui social, Petro ha precisato che al momento non esiste alcun processo di pace in corso con la guerriglia marxista. Secondo il capo dello Stato, i gruppi armati che continuano a controllare economie illegali "non fanno parte di alcun accordo di pace". Petro ha inoltre accusato l'Eln di avere "distrutto la fiducia della nazione" dopo le violenze nel Catatumbo, dove negli ultimi mesi sarebbero stati uccisi centinaia di contadini. L'operazione militare è stata condotta nella zona rurale di Tibú, vicino al fiume Catatumbo, e rappresenta il terzo bombardamento contro l'Eln durante l'attuale governo colombiano, dopo quelli del 4 febbraio e del 19 aprile nella stessa regione, riferisce il quotidiano El Tiempo. Le forze armate stanno verificando l'eventuale presenza di vittime e il materiale sequestrato. Parallelamente, sui social sono circolate immagini di una presunta operazione della Guardia bolivariana venezuelana contro guerriglieri dell'Eln oltre confine.