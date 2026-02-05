Giornale di Brescia
Colombia, il Consiglio elettorale esclude Iván Cepeda dalle primarie della sinistra

BOGOTÀ, 04 FEB - Il Consiglio nazionale elettorale colombiano (Cne) ha escluso Iván Cepeda dalla consultazione interna della sinistra e dei progressisti, in programma l'8 marzo in concomitanza con le elezioni legislative. Il provvedimento è stato approvato con sei voti favorevoli e quattro contrari. Secondo il Cne, il senatore del Pacto Histórico, il partito del presidente Gustavo Petro, non può partecipare a una nuova consultazione avendo già preso parte alle primarie della coalizione nell'ottobre scorso. Cepeda ha definito la decisione una violazione dei propri diritti politici e ha annunciato che, alla luce del verdetto, il partito punterà direttamente alla prima tornata delle elezioni presidenziali del 31 maggio, anche a costo di confrontarsi con un altro candidato dell'area progressista. Petro ha parlato di un "golpe" che nega "il diritto fondamentale a scegliere ed essere scelti" e ha sollecitato il ricorso a tutte le azioni legali necessarie. La definizione delle candidature dovrà avvenire entro il fine settimana, per consentire alle autorità di predisporre le schede elettorali.

BOGOTÀ

