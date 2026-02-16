Colombia, identificati i resti del prete guerrigliero Camilo Torres

BOGOTÀ, 16 FEB - A quasi sessant'anni dalla sua morte, la Colombia ha identificato i resti di Camilo Torres, il sacerdote cattolico e figura simbolo della teologia della liberazione, ucciso nel 1966 dopo essersi unito alla guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln). L'annuncio è arrivato dall'Unità per la ricerca delle persone scomparse, l'Ubpd, organismo istituito in seguito agli accordi di pace del 2016. I resti sono stati rinvenuti nel settore militare di un cimitero di Bucaramanga, la capitale del Dipartimento di Santander, nel nord-est della Colombia e identificati attraverso il confronto del Dna con quello del padre di Torres. "Dopo sessant'anni siamo riusciti a garantire una restituzione dignitosa", ha dichiarato la direttrice dell'Ubpd, Luz Janeth Forero Martínez. Torres, morto in uno scontro con l'esercito nella provincia di Santander, sarà sepolto all'Università nazionale di Colombia di Bogotá, dove aveva studiato e svolto attività pastorale.