Colombia, i dissidenti Farc annunciano il cessate il fuoco per le elezioni

BOGOTÀ, 15 MAG - I guerriglieri colombiani dello Stato Maggiore Centrale (Emc), formato da ex appartenenti alle disciolte Farc, hanno annunciato una tregua temporanea in vista delle elezioni presidenziali del 31 maggio in Colombia, con la sospensione degli attacchi contro le forze di sicurezza tra il 20 maggio e il 10 giugno. L'annuncio è stato diffuso dal gruppo armato guidato da Nestor Gregorio Vera Fernandez, noto come Ivan Mordisco. Nel comunicato, il gruppo afferma di voler garantire "condizioni di tranquillità sufficienti" affinché la popolazione possa partecipare al voto, precisando però che continuerà a esercitare quello che definisce il "diritto alla legittima difesa" in caso di operazioni dell'esercito colombiano, azioni delle autorità statunitensi o attacchi di altri gruppi armati illegali. Ivan Mordisco è uno dei principali ricercati della Colombia e guida una delle più pericolose organizzazioni armate nate dalle dissidenze delle ex Farc, formatesi dopo il rifiuto di parte della guerriglia di aderire pienamente agli accordi di pace firmati nel 2016 con il governo colombiano.