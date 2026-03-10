Colombia, ex guerriglieri delle Farc fuori dal nuovo Congresso

BOGOTA, 10 MAR - In Colombia, il partito Comunes, creato da ex membri delle estinte Farc, non avrà nessun rappresentante nel nuovo Congresso che inizierà il suo mandato quadriennale a luglio. La sigla politica non ha infatti ottenuto voti sufficienti dallo spoglio seguito alle legislative di domenica. L'accordo di pace siglato nel 2016 aveva concesso dieci seggi agli ex guerriglieri (cinque al Senato e cinque alla Camera) per due mandati. In queste ultime elezioni hanno tuttavia dovuto competere alle urne, aderendo alla campagna del partito di sinistra Fuerza Ciudadana, che però non ha raggiunto la soglia minima per garantire suoi esponenti in parlamento. "Continueremo a impegnarci e a lavorare giorno dopo giorno affinché la pace diventi realtà in ogni angolo della Colombia", hanno affermato gli ex Farc. Le autorità colombiane hanno nel frattempo arrestato in meno di 72 ore due fratelli di Néstor Gregorio Vera Fernández, meglio noto come 'Iván Mordisco', leader dello Stato maggiore centrale (Emc), gruppo dissidente delle ex Farc che non partecipò al processo di pace. Per la cattura di Mordisco è invece stata emessa una taglia di 1,3 milioni di dollari