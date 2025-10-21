Colombia e Usa riaprono il dialogo su lotta al narcotraffico

BOGOTÀ, 21 OTT - Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha tenuto un "lungo, franco e costruttivo" incontro con l'incaricato d'Affari statunitense nel Paese, John McNamara, convocato a seguito dell'acceso scambio di battute a distanza tra il capo di Stato colombiano e Donald Trump sui risultati della lotta al traffico di droga. Lo riferisce il ministero degli Esteri colombiano in una nota, precisando che i due "hanno riaffermato l'impegno di entrambe le parti a migliorare le strategie di contrasto" ai narcos, e riconosciuto che si è trattato del "primo passo per superare l'attuale impasse nelle relazioni bilaterali" annunciando "nuovi incontri per trovare una soluzione rapida". Durante l'incontro, Petro ha "ribadito l'impegno del governo nell'ampliare il programma di sostituzione delle coltivazioni illecite", sottolineando la necessità che gli Stati Uniti "basino le proprie valutazioni sui dati reali della lotta alla droga", correggendo errori di calcolo precedenti. Per Bogotà, l'espansione delle nuove piantagioni di foglia di coca ha subito un rallentamento, passando dal +43% nel 2021 al +3% nel 2024, mentre i sequestri di cocaina sono cresciuti del 19% solo nel 2024, a conferma dell'efficacia delle strategie colombiane.