Colombia, cresce il rischio di violenza a pochi giorni dalle legislative

BOGOTA, 05 MAR - In Colombia, la Missione di osservazione elettorale ha annunciato che, a quattro giorni dalle elezioni legislative nel Paese, sono stati identificati 339 comuni a rischio per la violenza criminale, di cui 126 a rischio "estremo". Secondo il rapporto, la violenza segnalata si estende a 23 dei 32 dipartimenti della nazione, sebbene la maggior parte di queste aree colpite sia concentrata nei dipartimenti di Cauca (sud-ovest) e Antioquia (nord-ovest). La Missione ha inoltre rilevato che sono 2.486 i seggi elettorali in stato di allerta rossa, di cui 1.655 rurali e 295 nei territori delle Circoscrizioni transitorie speciali di pace, dove è in corso anche un segnale di allerta climatica, vista la stagione di piogge intense. Ieri, intanto, almeno tre soldati sono stati uccisi e uno ferito in un attentato attribuito al cosiddetto Fronte 'Carolina Ramírez' dello Stato maggiore centrale (Emc, gruppo dissidente dell'estinte Farc) a Santo Domingo, località rurale nel dipartimento di Caquetá (sud). L'esercito ha riferito che i militari sono stati attaccati mentre "stavano eseguendo l'installazione e la verifica dei seggi elettorali per le elezioni di domenica" in quel municipio.