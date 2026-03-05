Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Colombia, cresce il rischio di violenza a pochi giorni dalle legislative

AA

BOGOTA, 05 MAR - In Colombia, la Missione di osservazione elettorale ha annunciato che, a quattro giorni dalle elezioni legislative nel Paese, sono stati identificati 339 comuni a rischio per la violenza criminale, di cui 126 a rischio "estremo". Secondo il rapporto, la violenza segnalata si estende a 23 dei 32 dipartimenti della nazione, sebbene la maggior parte di queste aree colpite sia concentrata nei dipartimenti di Cauca (sud-ovest) e Antioquia (nord-ovest). La Missione ha inoltre rilevato che sono 2.486 i seggi elettorali in stato di allerta rossa, di cui 1.655 rurali e 295 nei territori delle Circoscrizioni transitorie speciali di pace, dove è in corso anche un segnale di allerta climatica, vista la stagione di piogge intense. Ieri, intanto, almeno tre soldati sono stati uccisi e uno ferito in un attentato attribuito al cosiddetto Fronte 'Carolina Ramírez' dello Stato maggiore centrale (Emc, gruppo dissidente dell'estinte Farc) a Santo Domingo, località rurale nel dipartimento di Caquetá (sud). L'esercito ha riferito che i militari sono stati attaccati mentre "stavano eseguendo l'installazione e la verifica dei seggi elettorali per le elezioni di domenica" in quel municipio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOGOTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario