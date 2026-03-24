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Colombia: aereo militare precipitato in Amazzonia, sale a 34 il bilancio dei morti

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BOGOTÀ, 23 MAR - Sale a 34 il bilancio delle vittime dello schianto di un aereo Hércules dell'Aeronautica militare colombiana avvenuto a Puerto Leguízamo, nel dipartimento amazzonico del Putumayo. Lo ha confermato il governatore Jhon Gabriel Molina, precisando che le vittime non sono ancora state identificate. Il disastro, riferisce El Tiempo, si è verificato nella mattinata del 23 marzo e ha causato anche oltre 70 feriti, diversi dei quali in condizioni critiche. I soccorsi hanno evacuato tutti i superstiti: 12 sono stati trasferiti all'ospedale María Inmaculada di Florencia, nel dipartimento di Caquetá, mentre altri 10 sono stati ricoverati presso strutture sanitarie della Forza navale dell'Amazzonia. Secondo le autorità, a bordo del velivolo viaggiavano membri dell'Esercito nazionale, due agenti di polizia e personale dell'Aeronautica militare. Completata la rimozione dei rottami, restano da chiarire le cause dell'incidente.

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