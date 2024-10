Colloquio Mattarella-Meloni dopo consiglio supremo Difesa

ROMA, 23 OTT - Breve colloquio a quattrocchi tra il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni oggi al Quirinale. Dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa (CSD) Mattarella e Meloni si sono trattenuti per parlare in privato. Tanti i temi caldi che potrebbero essere stati affrontati: dallo scontro tra governo e magistratura alla vicenda dei migranti nel centro in Albania. Proprio oggi il capo dello Stato ha firmato la manovra che è andata all'esame della Camera. Ancora in attesa è il decreto sui migranti sui Paesi sicuri.