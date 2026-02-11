Colloqui Egitto-Libia su lavoro e migrazioni irregolari

IL CAIRO, 11 FEB - Il ministro libico dell'Interno ad interim, Imad Mustafa Al-Trabelsi, ha ricevuto l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata egiziana Tamer Al-Hafny, presso il suo ufficio a Tripoli, per un confronto sull'immigrazione irregolare. Le due parti - fa sapere una nota del ministero - hanno discusso dell'avanzamento delle procedure di rimpatrio per diversi migranti, garantendo il rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali applicabili. Si è parlato anche della regolamentazione del lavoro degli immigrati, in linea con le esigenze del mercato del lavoro libico. L'obiettivo - è stato detto - è quello di strutturare meglio il mercato, ridurre il lavoro informale e rafforzare la sicurezza e la stabilità economica del Paese. I colloqui hanno affrontato l'istituzione di programmi di formazione e rafforzamento delle capacità, nonché l'intensificazione del coordinamento congiunto in materia di sicurezza tra i due Paesi, al servizio degli interessi comuni.