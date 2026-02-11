Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Colloqui Egitto-Libia su lavoro e migrazioni irregolari

AA

IL CAIRO, 11 FEB - Il ministro libico dell'Interno ad interim, Imad Mustafa Al-Trabelsi, ha ricevuto l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata egiziana Tamer Al-Hafny, presso il suo ufficio a Tripoli, per un confronto sull'immigrazione irregolare. Le due parti - fa sapere una nota del ministero - hanno discusso dell'avanzamento delle procedure di rimpatrio per diversi migranti, garantendo il rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali applicabili. Si è parlato anche della regolamentazione del lavoro degli immigrati, in linea con le esigenze del mercato del lavoro libico. L'obiettivo - è stato detto - è quello di strutturare meglio il mercato, ridurre il lavoro informale e rafforzare la sicurezza e la stabilità economica del Paese. I colloqui hanno affrontato l'istituzione di programmi di formazione e rafforzamento delle capacità, nonché l'intensificazione del coordinamento congiunto in materia di sicurezza tra i due Paesi, al servizio degli interessi comuni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IL CAIRO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario