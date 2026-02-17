Colloqui ad Algeri per il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Masiello

ALGERI, 17 FEB - In Algeria, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, accompagnato da una delegazione militare, ha incontrato oggi ad Algeri l'omologo algerino, Said Chanegriha, anche ministro delegato presso il Ministero della Difesa. Lo ha reso noto il ministero della Difesa algerino sui propri social. L'incontro - al quale hanno partecipato generali e colonnelli della Difesa algerina, oltre ai membri della delegazione italiana - ha permesso alle due parti di esaminare le prospettive di cooperazione militare bilaterale e di discutere le modalità per rafforzare il coordinamento nei settori di interesse comune, scambiandosi opinioni sulle principali questioni regionali e internazionali. Il generale Masiello, spiega la nota, ha espresso apprezzamento per la forte volontà dimostrata dalle autorità algerine di consolidare la cooperazione e il dialogo tra i due Paesi nei settori militari di reciproco interesse. Successivamente, Masiello ha tenuto una sessione di lavoro con il generale Ahcene Messahel, capo di Stato Maggiore delle Forze di terra algerine, focalizzata sull'ampliamento della cooperazione in tutti gli ambiti relativi alle forze terrestri. Questa mattina, l'ufficiale italiano si è recato presso Maqam Echahid (Monumento ai Martiri), dove ha deposto una corona di fiori e osservato un momento di raccoglimento in memoria dei martiri algerini.