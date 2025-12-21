Collisione fra due imbarcazioni di crociera nel Nilo, muore un'italiana

ROMA, 21 DIC - "Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta". Lo rende noto la Farnesina.