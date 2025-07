Colle del Nivolet, strade chiuse e telecamere nel weekend

TORINO, 25 LUG - Parte la sperimentazione per l'accesso limitato al Colle del Nivolet. La Città metropolitana di Torino ha emanato oggi pomeriggio l'ordinanza per la regolamentazione del transito sulla strada provinciale 50 in vigore sabato 26 e domenica 27 luglio. Nell'ultimo fine settimana del mese sono attive le telecamere di sorveglianza e accesso posizionate dal Parco Nazionale Grand Paradiso e possono salire oltre il lago Serrù non più di 350 automezzi, i cui proprietari devono essersi preventivamente registrati sul portale Internet www.pngp.it/nivolet pagando la cifra simbolica di 1 euro. Il corpo di sorveglianza del Parco Nazionale Gran Paradiso può verificare in tempo reale la presenza di automezzi non in regola. Conclusa la fase di test e verificate le eventuali criticità, da sabato 2 a domenica 31 agosto il Parco Nazionale Gran Paradiso procederà con la fase esecutiva, che prevede l'acquisto della Nivolet Card, la quale includerà la possibilità di parcheggiare lungo la Provinciale 50, oltre a diversi servizi, visite guidate e informazioni utili per una fruizione consapevole dell'area protetta. La nuova regolamentazione del transito sulla Provinciale 50 scaturisce da un accordo tra Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Città metropolitana di Torino, Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Comune di Ceresole Reale e Comune di Valsavarenche. Fino alla fine di agosto il Colle del Nivolet è raggiungibile anche grazie al servizio gratuito di bus navetta in partenza da Locana e da Ceresole Reale, finanziato dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dal Comune di Ceresole Reale.