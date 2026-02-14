Giornale di Brescia
Coldiretti, Sud Sardegna in ginocchio per il maltempo

CAGLIARI, 14 FEB - Aranceti devastati dal vento nel Sarrabus e agrumeti sommersi dall'acqua nel Villacidrese. Ma anche la strage dei carciofi nei campi nel Medio Campidano con l'area di Samassi inondata e gli ortaggi che marciscono in pieno campo prima ancora di arrivare al mercato in tutta l'area vasta di Cagliari. Nel Sud Sardegna l'agricoltura è in ginocchio e l'allarme lanciato da Coldiretti Cagliari è chiaro: "la perdita delle produzioni oggi significa meno cibo domani". Ecco perché l'associazione chiede: "che la Regione avvii con urgenza il monitoraggio delle produzioni danneggiate. Non c'è tempo da perdere". "L'emergenza è in tutto il Sud dell'Isola - fa sapere l'organizzazione agricola - nel Medio Campidano a pagare il prezzo più alto è il carciofo, eccellenza produttiva sarda, oggi in forte sofferenza a causa dei campi allagati, della difficoltà di drenaggio e, in alcuni territori, della tracimazione delle dighe che ha riversato acqua nei terreni agricoli. La situazione è critica anche per l'orticoltura in pieno campo: semine bloccate, produzioni compromesse e ortaggi che marciscono nei campi in un momento cruciale della stagione. Una crisi diffusa che colpisce contemporaneamente produzioni, strutture e redditività delle aziende". Nel Villacidrese gli agrumeti sono stati sommersi dall'acqua e i frutti caduti a terra. Il colpo più violento delle ultime ore è arrivato dal vento che ha sferzato il Sarrabus, colpendo duramente le campagne di Villaputzu, San Vito, Muravera e Castiadas. "Qui il comparto agrumicolo, eccellenza storica del territorio, è stato messo in ginocchio - osserva Coldiretti - alle piogge persistenti che avevano già indebolito i frutti si è sommata la furia delle raffiche, che ha provocato una cascola massiccia con quintali di agrumi finiti a terra e ormai invendibili. I frangiventi, sradicati dalla forza del vento, si sono abbattuti sugli alberi distruggendo interi filari". Gravi anche i danni alle infrastrutture: strade compromesse, aziende isolate e blackout prolungati causati dalla caduta dei pali elettrici, con ripercussioni immediate sul lavoro quotidiano e sulla produttività delle imprese agricole.

