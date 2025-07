Col suv finisce fuori strada, ferito Giorgetto Giugiaro

ABBIADORI, 25 LUG - Si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando per cause ancora da accertare intorno alle 13 è uscito fuori strada nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di Arzachena, alle porte di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Giorgetto Giugiaro, noto designer e imprenditore italiano di 86 anni, è rimasto ferito in un incidente stradale che non ha coinvolto altre vetture.