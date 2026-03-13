Code al distributore, Slovenia rilascerà riserve derivati petrolio

TRIESTE, 13 MAR - Il ministro dell'Energia sloveno Bojan Kumer ha annunciato giovedì che la Slovenia rilascerà gradualmente le sue riserve nazionali di derivati ;;del petrolio. La decisione arriva dopo giorni di segnalazioni che riguardano alcune stazioni di servizio che hanno esaurito il carburante dopo un afflusso eccezionale di acquirenti. I prezzi della benzina e del gasolio in Slovenia sono tra i più bassi d'Europa, grazie aalle tariffe calmierate decise dal governo ogni due settimane. Fino al 23 marzo, il prezzo della benzina normale in Slovenia sarà di 1,466 euro al litro, mentre il diesel costa 1,528 euro. I prezzi sono significativamente inferiori rispetto ad alcuni Paesi limitrofi. Ciò ha portato a un aumento della domanda dall'estero, in gran parte dall'Austria, dove i prezzi - soprattutto del gasolio - sono aumentati significativamente dopo l'inizio del conflitto con l'Iran. Il fenomeno è molto limitato invece per quanto riguarda gli automobilisti dall' Italia. Le agevolazioni sui carburanti di cui beneficiano i residenti in Friuli Venezia Giulia rendono ancora concorrenziale fare il pieno in Italia per quanto riguarda la benzina, soprattutto per chi vive vicino alla frontiera, meno per il gasolio. Infatti, lungo la frontiera tra Italia e Slovenia la situazione è quella normale di sempre, senza alcuna coda. Le riserve in Slovenia saranno rilasciate gradualmente per consentire una migliore fornitura di carburante alle stazioni di servizio che affrontano domanda elevata, ha dichiarato Kumer all'agenzia di stampa slovena Sta. Kumer ha sottolineato che la Slovenia dispone di carburante a sufficienza, sia nelle riserve strategiche sia nei depositi dei distributori. Tuttavia, ha aggiunto, si sono verificati colli di bottiglia nell' approvvigionamento di alcune stazioni di servizio, soprattutto lungo i confini. Il graduale rilascio delle riserve dovrebbe contribuire a risolvere i problemi logistici registrati negli ultimi giorni.