Cocaina consegnata assieme alle pizze, arrestato nel Padovano

PADOVA, 11 FEB - Gli agenti della Guardia di finanza di Padova hanno arrestato un pizzaiolo che aveva allargato il proprio giro d'affari aggiungendo alla consegna a domicilio anche la possibilità di ricevere quantitativi considerevoli di cocaina direttamente a casa. Il commercio è finito improvvisamente l'altra sera quando gli uomini del tenente colonnello Emanuele Chiètera hanno bloccato il commerciante con 40 grammi di cocaina addosso. Da una successiva perquisizione nel magazzino della pizzeria i finanzieri hanno scovato altri 600 grammi di droga. Il locale, intestato alla moglie dell'indagato, è stato posto sotto sequestro.