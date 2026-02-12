Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cocaina consegnata assieme alle pizze, arrestato nel Padovano

AA

PADOVA, 11 FEB - Gli agenti della Guardia di finanza di Padova hanno arrestato un pizzaiolo che aveva allargato il proprio giro d'affari aggiungendo alla consegna a domicilio anche la possibilità di ricevere quantitativi considerevoli di cocaina direttamente a casa. Il commercio è finito improvvisamente l'altra sera quando gli uomini del tenente colonnello Emanuele Chiètera hanno bloccato il commerciante con 40 grammi di cocaina addosso. Da una successiva perquisizione nel magazzino della pizzeria i finanzieri hanno scovato altri 600 grammi di droga. Il locale, intestato alla moglie dell'indagato, è stato posto sotto sequestro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PADOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario