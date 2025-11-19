Giornale di Brescia
Coca-Cola e Banco Alimentare distribuiranno 1,4 milioni pasti

MILANO, 19 NOV - Permetterà di distribuire generi alimentari per oltre 1 milione e 400 mila pasti la collaborazione tra Coca-Cola e Banco Alimentare che negli ultimi nove anni si è tradotta in oltre 16 milioni di pasti donati in tutta Italia. "Per Banco Alimentare è importante contare sul sostegno continuativo da parte delle aziende affinché possa continuare l'opera quotidiana a favore di chi vive in difficoltà", commenta il presidente Fondazione Banco Alimentare Ets, Marco Piuri, secondo cui "iniziative come queste rafforzano la nostra alleanza con il mondo delle aziende e ci avvicinano alle persone". "Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno verso le comunità e continuare a sostenere Banco Alimentare, contribuendo concretamente a portare un sorriso e un aiuto a chi ne ha più bisogno. Crediamo che, anche nei gesti più semplici, si nasconda la magia del Natale di unire le persone", aggiunge Paola Donelli, direttore Marketing Coca-Cola Italia, che quest'anno lancia 'Refresh your Holidays', la campagna globale con cui invita a riscoprire lo spirito delle Feste, e torna a emozionare con lo spot 'Holidays are Coming', quest'anno in una nuova veste arricchita dall'intelligenza artificiale. A supporto del Banco Alimentare, Coca-Cola rinnova anche per il 2025 la collaborazione con diversi partner.

