Cnn, 'Vance vola in Pakistan martedì, negoziati mercoledì'

NEW YORK, 20 APR - JD Vance dovrebbe partire per il Pakistan martedì mattina. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali i negoziati sono in programma per mercoledì. La Casa Bianca ha riferito a Cnn che non ci sono comunicazioni ufficiali sulla tempistica. "Ci aspettiamo che la delegazione si metta presto in viaggio, ma non è chiaro quando".