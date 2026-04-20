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Cnn, 'Vance vola in Pakistan martedì, negoziati mercoledì'

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NEW YORK, 20 APR - JD Vance dovrebbe partire per il Pakistan martedì mattina. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali i negoziati sono in programma per mercoledì. La Casa Bianca ha riferito a Cnn che non ci sono comunicazioni ufficiali sulla tempistica. "Ci aspettiamo che la delegazione si metta presto in viaggio, ma non è chiaro quando".

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