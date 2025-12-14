Cnn, un arresto per la sparatoria alla Brown University

WASHINGTON, 14 DIC - La polizia statunitense ha "arrestato una persona sospettata" della sparatoria all'università alla Brown University a Providence, in Rhode Island. Lo scrive la Cnn. Una troupe della Cnn ha assistito a una intensa attività di polizia durante la notte in un hotel nella zona, che le forze dell'ordine presenti sulla scena hanno detto essere "collegata" alla sparatoria in cui sono rimaste uccise due persone e nove ferite.