Cnn, l'aggressore di Washington è un afghano di 29 anni
WASHINGTON, 26 NOV - L'uomo che ha sparato e ferito gravemente due soldati della Guardia Nazionale a Washington è un migrante afghano di 29 anni, Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Stati Uniti nel 2021. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. L'uomo vive nello Stato di Washington, sulla costa ovest, e si ritiene che abbia agito da solo.
