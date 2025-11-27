Giornale di Brescia
Cnn, l'aggressore di Washington è un afghano di 29 anni

WASHINGTON, 26 NOV - L'uomo che ha sparato e ferito gravemente due soldati della Guardia Nazionale a Washington è un migrante afghano di 29 anni, Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Stati Uniti nel 2021. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. L'uomo vive nello Stato di Washington, sulla costa ovest, e si ritiene che abbia agito da solo.

WASHINGTON

