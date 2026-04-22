Cnn, 'la Virginia approva i distretti elettorali ridefiniti, colpo a Trump'

PECHINO, 22 APR - La Virginia approva la ridefinizione dei collegi elettorali statali, assestando un colpo a Donald Trump, che si era speso per il No: con lo spoglio all'82%, i Sì sono 50,3% (a fronte del 49,3% di No), seguendo un trend che la Cnn ha definito non "modificabile" in quanto gli ultimi conteggi sono attesi dalle contee più popolose e favorevoli alla riforma. La nuova mappa dei distretti per il Congresso statale dà ai democratici un vantaggio in tutti gli 11 seggi dello Stato, tranne uno: la ridefinizione potrebbe portare i democratici a guadagnare 4 seggi alla Camera Usa, il cui controllo repubblicano è sempre più precario.