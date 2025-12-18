Giornale di Brescia
Cnn, la flotta ombra russa usata anche per spiare in Europa

WASHINGTON, 18 DIC - Personale russo legato ai servizi militari e di sicurezza del Paese ha condotto attività di spionaggio nelle acque europee mentre lavorava in modo clandestino su navi che trasportano petrolio russo: lo hanno riferito in esclusiva alla Cnn fonti dei servizi di intelligence occidentali e ucraini. Dall'invasione dell'Ucraina, Mosca ha sviluppato una "flotta ombra" composta da centinaia di petroliere, che trasportano il greggio russo dai porti del Baltico e del Mar Nero, generando per il Cremlino centinaia di milioni di dollari ogni anno. Negli ultimi mesi, alcune di queste navi avrebbero aggiunto membri sospetti all'equipaggio.

