Cnn, la flotta ombra russa usata anche per spiare in Europa

WASHINGTON, 18 DIC - Personale russo legato ai servizi militari e di sicurezza del Paese ha condotto attività di spionaggio nelle acque europee mentre lavorava in modo clandestino su navi che trasportano petrolio russo: lo hanno riferito in esclusiva alla Cnn fonti dei servizi di intelligence occidentali e ucraini. Dall'invasione dell'Ucraina, Mosca ha sviluppato una "flotta ombra" composta da centinaia di petroliere, che trasportano il greggio russo dai porti del Baltico e del Mar Nero, generando per il Cremlino centinaia di milioni di dollari ogni anno. Negli ultimi mesi, alcune di queste navi avrebbero aggiunto membri sospetti all'equipaggio. Cnn ha visionato due liste di equipaggio di queste navi in cui il personale è prevalentemente non russo, ma i documenti riportano anche due nomi russi con i dettagli dei loro passaporti, in fondo alla lista. L'inserimento di russi con background nella sicurezza all'interno della flotta ombra ha suscitato allarme nelle capitali europee, afferma la Cnn, poiché mostra quanto siano diventate spregiudicate le tattiche del Cremlino. Parlando con più fonti di intelligence, il network Usa ha appreso che diversi di questi uomini lavorano per una società russa segreta chiamata Moran Security. Alcuni di loro sarebbero mercenari, hanno detto le fonti, e in passato hanno lavorato per contractor militari privati russi, come il noto gruppo Wagner. Moran è una società privata di sicurezza con legami con l'intelligence e l'esercito russi, hanno dichiarato fonti occidentali. L'azienda è stata sanzionata dal Dipartimento del Tesoro Usa nel 2024 per aver fornito "servizi di sicurezza armata" a imprese statali russe, al fine di "intensificare la pressione sulla Russia per la sua guerra crudele e non provocata contro l'Ucraina". Il personale di Moran è stato imbarcato su più petroliere della flotta ombra russa e spesso sono gli unici russi a bordo, secondo fonti di intelligence ucraine e occidentali. L'intelligence ucraina ha osservato l'inserimento di queste guardie sulla flotta ombra circa sei mesi fa. Una fonte di intelligence occidentale ha aggiunto che, in un'occasione, il personale di Moran ha scattato fotografie di installazioni militari europee da una delle navi della flotta ombra. I russi a bordo hanno anche il compito di tenere sotto controllo i capitani delle navi, poiché la maggior parte di loro non è cittadina russa, secondo Oleksandr Stakhnevych del Servizio di Intelligence Estera ucraino. Dirigenti dell'intelligence affermano che mettere uomini armati con esperienza militare su queste navi rappresenta un altro strumento nelle tecniche di guerra ibrida del Cremlino, progettate per creare disturbo in Europa. Fonti di intelligence hanno inoltre riferito alla Cnn che questi uomini hanno svolto attività di sabotaggio, senza fornire ulteriori dettagli.