Cnn, Israele aveva avvertito Usa di operazione in Libano

Un'immagine dai social dei walkie talkie che stanno esplodendo nella roccaforte di Hezbollah alla periferia di Beirut, il giorno dopo l'attacco con i cercapersone in Libano e Siria, 18 settembre 2024. Le esplosioni dei walkie talkie oggi sono avvenute nella periferia sud di Beirut dove si stavano svolgendo proprio i funerali di membri di Hezbollah uccisi ieri negli attacchi con i cercapersone in Libano. X / Emanuel (Mannie) Fabian +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK