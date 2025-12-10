Cnn, Higgins vince le elezioni a sindaco di Miami, la prima volta per i dem in 30 anni

NEW YORK, 09 DIC - La democratica Eileen Higgins ha vinto le elezioni per il sindaco di Miami, città che non ha un primo cittadino democratico dalla fine degli anni '90. E' la proiezione di Cnn. Higgins ha battuto il repubblicano Emilio Gonzales e sarà il primo sindaco democratico della città dal 1997. La sua vittoria in una Florida repubblicana è un colpo per Donald Trump e i repubblicani. Higgins non sarà solo la prima democratica a guidare la città in 30 anni, ma anche la prima donna a farlo e la prima non-ispanica dagli anni '90. "Insieme abbiamo voltato pagina ad anni di caos e corruzione, aprendo la strada a una nuova era per la nostra città. Un'era delineata da una leadership responsabile che porta risultati", ha detto Higgins.